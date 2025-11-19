|
19.11.2025 02:30:55
Lower Open Called For Indonesia Stock Market
(RTTNews) - The Indonesia stock market headed south again on Tuesday, one day after snapping the two-day slide in which it had slipped almost 20 points or 0.3 percent. The Jakarta Composite Index now sits just above the 8,360-point plateau although the losses may accelerate on Wednesday.
The global forecast for the Asian markets is weak on persistent concerns about an AI bubble. The European and U.S. markets were sharply lower and the Asian bourses also figure to open to the downside.
The JCI finished modestly lower on Tuesday following losses from the resource stocks and mixed performances from the financial shares and cement companies.
For the day, the index shed 54.96 points or 0.65 percent to finish at 8,361.93 after trading between 8,341.90 and 8,442.87.
Among the actives, Bank CIMB Niaga rallied 3.12 percent, while Bank Mandiri shed 0.62 percent, Bank Danamon Indonesia sank 0.78 percent, Bank Negara Indonesia jumped 1.59 percent, Bank Central Asia tumbled 2.04 percent, Bank Rakyat Indonesia collected 0.76 percent, Indosat Ooredoo Hutchison added 0.49 percent, Indocement rose 0.37 percent, Semen Indonesia stumbled 2.31 percent, Indofood Sukses Makmur retreated 1.41 percent, United Tractors tanked 2.77 percent, Astra International slipped 0.39 percent, Astra Agro Lestari lost 0.65 percent, Aneka Tambang slumped 1.63 percent, Vale Indonesia plummeted 5.12 percent, Timah cratered 4.69 percent, Bumi Resources plunged 3.60 percent and Energi Mega Persada was unchanged.
The lead from Wall Street is negative as the major averages opened in the red and remained under water throughout the trading day.
The Dow plunged 498.50 points or 1.07 percent to finish at 46,091.74, while the NASDAQ stumbled 275.23 points or 1.21 percent to close at 22,432.85 and the S&P 500 sank 55.09 points or 0.83 percent to end at 6,617.32.
Weakness among technology stocks continued to weigh on Wall Street amid an extended decline by market leader and AI darling Nvidia (NVDA) as traders look ahead to the release of the chipmaker's quarterly results later today.
The strength of Nvidia's results and its guidance could have a significant impact on the markets amid recent concerns about an AI bubble.
On the U.S. economic front, the Commerce Department released a report showing a significant rebound by new orders for U.S. manufactured goods in the month of August.
Crude oil prices soared on Tuesday as the end of the U.S. government shutdown has accelerated expectations of brisk demand. West Texas Intermediate crude for December delivery was up $0.90 or 1.49 percent at $60.80 per barrel.
Closer to home, The central bank in Indonesia will wrap up its monetary policy meeting later today and then announce its decision on rates; the benchmark lending rate (4.75 percent), deposit facility rate (3.75 percent) and lending facility rate (5.50 percent) are all expected to be unchanged.
ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich
ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.
Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel mit kräftigen Abgaben -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag in Rot. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte ebenso deutliche Verluste. An der Wall Street ging es abwärts. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.