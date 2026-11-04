Louisiana-Pacific verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Louisiana-Pacific hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0.32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Louisiana-Pacific 0.130 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Louisiana-Pacific im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 691.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 663.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch