Louisiana-Pacific hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Louisiana-Pacific hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.38 USD. Im letzten Jahr hatte Louisiana-Pacific einen Gewinn von 0.770 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 664.0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 12.05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 755.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch