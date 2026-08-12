Lotus Eye Hospital and Institute vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lotus Eye Hospital and Institute lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Lotus Eye Hospital and Institute hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.30 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.260 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26.19 Prozent auf 170.6 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 135.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch