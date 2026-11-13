Lotus Eye Hospital and Institute: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lotus Eye Hospital and Institute hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.21 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.060 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lotus Eye Hospital and Institute in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35.94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 177.2 Millionen INR im Vergleich zu 130.4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch