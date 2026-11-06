Lotus Creek Exploration legte Quartalsergebnis vor

Lotus Creek Exploration hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0.05 CAD. Im letzten Jahr hatte Lotus Creek Exploration einen Gewinn von -0.010 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 246.56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.6 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.7 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch