LOTTE SHOPPING zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LOTTE SHOPPING liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LOTTE SHOPPING die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4647.22 KRW gegenüber -2003.000 KRW im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 3’653.20 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LOTTE SHOPPING 3’410.06 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch