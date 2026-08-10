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10.08.2026 06:37:00
LOTTE SHOPPING stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
LOTTE SHOPPING hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 100.85 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LOTTE SHOPPING -720.000 KRW je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3’485.03 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4.04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LOTTE SHOPPING einen Umsatz von 3’349.70 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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