LOTTE rental: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

LOTTE rental hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 541.84 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 833.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 748.76 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 765.76 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch