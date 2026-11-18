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18.11.2026 06:37:00
LOTTE REIT hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
LOTTE REIT liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LOTTE REIT die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 33.00 KRW gegenüber 34.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat LOTTE REIT mit einem Umsatz von insgesamt 39.99 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35.27 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 13.38 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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