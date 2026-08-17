Lotte Non-Life Insurance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Lotte Non-Life Insurance hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 114.00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12.45 Prozent zurück. Hier wurden 618.68 Milliarden KRW gegenüber 706.70 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch