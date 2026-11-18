Lotte Non-Life Insurance hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 303.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 164.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 668.33 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 11.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 757.46 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch