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05.08.2026 06:37:00
LOTTE Himart mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
LOTTE Himart äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei -189.34 KRW. Ein Jahr zuvor waren 481.00 KRW je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LOTTE Himart in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 591.10 Milliarden KRW im Vergleich zu 594.20 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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