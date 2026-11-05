LOTTE Himart: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LOTTE Himart hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 96.83 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 612.00 KRW je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 654.53 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LOTTE Himart 652.47 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch