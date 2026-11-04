LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -345.88 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered ein EPS von 319.00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 277.50 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 284.01 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch