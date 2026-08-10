LOTTE CONFECTIONERY zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LOTTE CONFECTIONERY präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 4012.33 KRW gegenüber 1998.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LOTTE CONFECTIONERY in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1’155.75 Milliarden KRW im Vergleich zu 1’064.28 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch