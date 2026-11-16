Lotte Confectionery: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lotte Confectionery hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 657.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1091.000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Lotte Confectionery hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4’124.01 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4’154.31 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch