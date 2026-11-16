Lotte Confectionery mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lotte Confectionery hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -607.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -1041.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0.73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4’154.31 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4’124.01 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.ch