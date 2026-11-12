LOTTE CONFECTIONERY hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

LOTTE CONFECTIONERY äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

LOTTE CONFECTIONERY hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5523.23 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5511.00 KRW je Aktie gewesen.

LOTTE CONFECTIONERY hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1’173.86 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1’156.78 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch