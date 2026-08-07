Lotte Chilsung Beverage stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lotte Chilsung Beverage präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2546.20 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 2473.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1’087.29 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1’112.90 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch