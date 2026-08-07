Lotte Chilsung Beverage legte Quartalsergebnis vor

Lotte Chilsung Beverage hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 2546.20 KRW. Im letzten Jahr hatte Lotte Chilsung Beverage einen Gewinn von 2468.00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Lotte Chilsung Beverage im vergangenen Quartal 1’112.90 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lotte Chilsung Beverage 1’087.29 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch