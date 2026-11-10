Lotte Chilsung Beverage legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lotte Chilsung Beverage äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3988.39 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lotte Chilsung Beverage ein EPS von 5904.00 KRW je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lotte Chilsung Beverage in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2.69 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1’050.10 Milliarden KRW im Vergleich zu 1’079.17 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch