Lotte Chilsung Beverage: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Lotte Chilsung Beverage lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 3988.39 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lotte Chilsung Beverage noch ein Gewinn pro Aktie von 5909.00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1’050.10 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1’079.17 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch