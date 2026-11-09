LOTTE CHEMICAL informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

LOTTE CHEMICAL hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6618.96 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -2799.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat LOTTE CHEMICAL mit einem Umsatz von insgesamt 5’395.11 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4’786.06 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 12.73 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch