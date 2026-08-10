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10.08.2026 06:37:00
LOTTE CHEMICAL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
LOTTE CHEMICAL hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 5125.07 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LOTTE CHEMICAL noch ein Gewinn pro Aktie von -9593.000 KRW in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat LOTTE CHEMICAL im vergangenen Quartal 5’686.37 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35.48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LOTTE CHEMICAL 4’197.07 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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