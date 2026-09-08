Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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08.09.2026 07:31:00
Lot vergrössert Flotte mit zwei zusätzlichen Boeing 787
Boeing 787-9, wie das Portal "Pasazer" berichtete. Die Maschinen kommen von Virgin Atlantic und sollen im ersten Halbjahr 2027 zur Airline stossen. Das kündigte Vorstandsvorsitzender Michał Fijoł Ende August bei einem Treffen mit Journalisten zum Tag der zivilen Luftfahrt an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
In eigener Sache
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
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