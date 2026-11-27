|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.11.2026 15:35:00
Lot-Flotte wächst 2027 um 28 Flugzeuge, davon 17 Airbus A220
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Airbus SE
|
27.11.26
|Börse Paris: CAC 40 schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Handel in Paris: CAC 40 mittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.11.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 fester (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
|06.11.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Airbus am 27.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.