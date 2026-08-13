Lorenzini Apparels stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lorenzini Apparels hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.13 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lorenzini Apparels ein EPS von 0.060 INR je Aktie vermeldet.

Lorenzini Apparels hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 166.9 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 81.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 91.9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch