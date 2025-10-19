L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.10.2025 17:45:36
L'Oreal will offenbar Kering-Schönheitssparte für rund 4 Milliarden Euro kaufen
PARIS/NEW YORK (awp international) - Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal steht Kreisen zufolge vor einer Übernahme der Kering-Schönheitssparte . Das Geschäft der Gucci-Mutter, zu dem der Parfümhersteller Creed gehört, soll bei der Transaktion mit rund 4 Milliarden Euro bewertet werden, hiess es in einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Samstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Zuvor hatte bereits das "Wall Street Journal" darüber berichtet, aber eine etwas niedrigere Summe als möglichen Kaufpreis genannt. Die Vereinbarung könnte bereits nächste Woche bekannt gegeben werden, sofern kein weiterer Bieter auftaucht oder die Verhandlungen nicht unerwartet scheiterten. Vertreter der beiden Unternehmen wollten die Informationen nicht kommentieren oder waren vorerst nicht zu erreichen.
Für den im Umbau steckenden Kering-Konzern wäre ein Verkauf der erst vor wenigen Jahren formierten Sparte die Möglichkeit, den hohen Schuldenberg abzubauen. Kerings Börsenwert ist wegen der vielen Probleme des Unternehmens vor allem bei der Kernmarke Gucci um rund die Hälfte auf weniger als 40 Milliarden Euro gefallen. Derjenige von L'Oreal ist dagegen in der Zeit um rund ein Drittel auf knapp 210 Milliarden Euro gestiegen./zb/he
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|15.10.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.25
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|17.09.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.25
|L'Oréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|04.09.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSorgen über US-Kreditkrise: SMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schliessen etwas höher -- Asiens Börsen letztlich kräftig im Minus
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt wiesen am Freitag rote Vorzeichen aus. Die US-Börsen notierten fester. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss deutlich tiefer.