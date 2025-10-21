|
L'Oréal Stock Drops Despite Strong Sales Growth In Q3
(RTTNews) - L'Oréal S.A. (LRLCY.PK), Tuesday announced third-quarter financial results, reporting a 4.2 percent increase in total group sales to 10.33 billion euros, from last year's 10.28 billion euros.
Meanwhile, sales rose 3.4 percent to 32.8 billion euros in the first nine months ended September 30, 2025, compared to 32.4 billion euros in the previous year.
"As we head into the last quarter of the year, I am confident that we will continue to outperform the global beauty market and to achieve another year of growth in sales and an increase in our profitability," CEO Nicolas Hieronimus commented.
Currently, LRLCY is moving down 4.03 percent, to $88.46 on the OTC Markets.
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
