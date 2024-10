L'Oréal setzt weniger um als erwartet

Der französische Kosmetikkonzern, zu dem Marken wie L'Oréal Paris, Garnier und Maybelline New York gehören, setzte im Berichtszeitraum 10,28 Milliarden Euro um, entsprechend einem Plus von 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die vergleichbaren Umsätze wuchsen um 3,4 Prozent. Analysten hatten L'Oréal in einem Visible-Alpha-Konsens mit 10,50 Milliarden Euro etwas mehr Umsatz zugetraut. L'Oréal zeigte sich zuversichtlich, in diesem Jahr Umsatz und Betriebsergebnis steigern zu können.

Von Andrea Figueras

PARIS (Dow Jones)