L'Oréal-Aktie: Überraschend starkes Quartal

Der Umsatz zog um 4,4 Prozent auf 11,73 Milliarden Euro an, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Auf vergleichbarer Basis waren es 3,5 Prozent Plus. Analysten hatten nur mit einem Anstieg von etwas mehr als einem Prozent gerechnet. Die in den USA gehandelten Aktien-Hinterlegungsscheine (ADRs) des Konzerns legten nach der Mitteilung um über 5 Prozent zu.

Gut fielen die Geschäfte mit teurer Kosmetik und Parfüm aus. Vor allem in der Region Nordasien überraschte L'Oréal, dort gab es ein Umsatzplus auf vergleichbarer Basis von fast 7 Prozent, während Fachleute weiter mit Druck auf die Erlöse gerechnet hatten. Dagegen lief es im wichtigen nordamerikanischen Markt weniger rund. L'Oréal-Chef Nicolas Hieronimus sprach von erfreulichen und weniger erfreulichen Überraschungen in einem besonders herausfordernden und schwankungsanfälligen Umfeld.

PARIS (awp international)