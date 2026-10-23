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23.10.2026 11:13:00
L'Oreal-Aktie fester: Starke Nachfrage nach Parfüm und Haarpflege stärkt Geschäftszahlen
Die Geschäfte mit feinen Düften und Haarpflege haben den Kosmetikriesen L'Oreal im dritten Quartal stärker angetrieben als von Analysten erwartet.
"Wir sind weiterhin erfolgreich in den Bereichen Haarpflege und Parfümerie, übertreffen den Markt nun aber auch in der äusserst wichtigen Kategorie Hautpflege", sagte L'Oréal-Chef Nicolas Hieronimus laut Mitteilung. Dabei kam dem Konzern auch der Online-Vertriebsweg zugute. Die in New York notierten Hinterlegungsscheine (ADR) legten in einer ersten Reaktion um mehr als vier Prozent zu. Angaben zur Gewinnentwicklung gab es - wie zu diesem Zeitpunkt im Jahr üblich - nicht.
Für die L'Oreal-Aktie geht es im Pariser-Handel zeitweise um 4,42 Prozent nach oben auf 431,25 Euro.
/mis/he
PARIS (awp international)
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