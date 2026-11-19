Lordstown Motors veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lordstown Motors 0.010 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch