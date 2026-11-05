Lords Chloro Alkali hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lords Chloro Alkali liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lords Chloro Alkali die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3.15 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.59 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17.35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.15 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 983.4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch