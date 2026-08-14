Lopes Brasil-Consultoria de Imoveis SA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lopes Brasil-Consultoria de Imoveis SA lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.03 BRL. Im letzten Jahr hatte Lopes Brasil-Consultoria de Imoveis SA einen Gewinn von 0.110 BRL je Aktie eingefahren.

Lopes Brasil-Consultoria de Imoveis SA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 55.2 Millionen BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 51.5 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch