|
31.08.2026 06:37:00
Loongson Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Loongson Technology A präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei -0.28 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0.360 CNY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 137.0 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15.52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Loongson Technology A einen Umsatz von 118.6 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich in Rot
Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.