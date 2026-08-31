Loongson Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Loongson Technology A präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0.28 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0.360 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 137.0 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15.52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Loongson Technology A einen Umsatz von 118.6 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch