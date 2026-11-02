Loongson Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Loongson Technology A hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.47 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Loongson Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 122.5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 107.2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch