Loomis: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Loomis hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10.31 SEK. Im Vorjahresviertel waren 7.80 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.10 Milliarden SEK – ein Plus von 9.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Loomis 7.40 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch