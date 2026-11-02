Loomis (B) Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Loomis (B) Un hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 2.14 USD. Im letzten Jahr hatte Loomis (B) Un einen Gewinn von 1.64 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.97 Prozent auf 839.4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 777.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch