Looks Health Services stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Looks Health Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat Looks Health Services 1.2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 75.71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch