LOOK: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LOOK hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -12.69 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LOOK ein EPS von 11.06 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13.99 Prozent auf 10.53 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte LOOK 12.24 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch