Lonza stellt Impfstoffproduktion für Moderna in Visp ein

Visp (awp) - Der Pharmazulieferer Lonza muss die Produktion des Corona-Impfstoffs für Moderna am Standort Visp im dritten Quartal einstellen. Moderna werde seinen Bedarf am Impfstoff künftig aus der eigenen Produktion decken, teilte die US-Firma am Dienstag mit.

Der US-Impfstoffhersteller Moderna fokussiert die Produktion des mRNA-Wirkstoffs auf weniger Standorte, da die Nachfrage mit dem Übergang von einem Pandemie- in einen endemischen Markt zurückgegangen sei, so die Mitteilung weiter. Lonza war für eine Stellungnahme gegenüber der AWP zunächst noch nicht erreichbar.

Moderna werde die Impfstoff-Nachfrage für die Jahre 2024 und 2025 von ihren eigenen Standorten in Norwood im US-Bundesstaat Massachusetts decken. Darüber hinaus werden laut den Angaben ab 2025 zusätzliche Kapazitäten dazukommen, wenn die neuen mRNA-Produktionsanlagen von Moderna in Grossbritannien, Kanada und Australien in Betrieb gehen.

mk/tp