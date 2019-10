Lonza stellt für Cellectis Produktkandidaten her

Basel (awp) - Der Lifesciencekonzern Lonza ist vom französischen Biopharmaunternehmen Cellectis mit der Herstellung von allogenen UCART-Produktkandidaten für verschiedene Krebserkrankungen beauftragt worden. Der Wirkstoff werde am Standort Geleen in den Niederlanden hergestellt, teilte Lonza in der Nacht auf Mittwoch mit.

Bei UCART handelt es sich um eine bestimmte Form von CAR-T-Zellen, einer neuartigen Krebsimmuntherapie. Finanzielle Details zum Auftrag werden nicht genannt.

