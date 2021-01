Lonza steigert Gewinn deutlich -- Auswahl an möglichen LSI-Käufern werden ermittelt - Aktie im Minus

Zugpferd war einmal mehr die Pharmasparte. Nach dem Verkauf des Chemiesgeschäfts will Lonza noch deutlich profitabler werden.

Der Umsatz kletterte 2020 um 3,2 Prozent auf 6,19 Milliarden Franken, teilte Lonza am Mittwoch mit. Unter dem Strich stand ein Reingewinn von 871 Millionen Franken zu Buche, das sind 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Daraus sollen die Aktionäre eine Dividende von 3 Franken je Aktie erhalten, 25 Rappen mehr als im Vorjahr.

Das Glanzstück bei Lonza ist und bleibt das Pharmageschäft. Das Unternehmen stellt etwa im Auftrag von Pharmakonzern Wirkstoffe von Medikamenten her - oder für die Impfung der US-Firma Moderna.

Im Pharmasegment kletterten die Verkäufe um 7,3 Prozent auf 4,51 Milliarden Franken und der Betriebsgewinn "Kern-EBITDA" um 4,7 Prozent auf 1,41 Milliarden. Die Marge lag bei hohen 32,1 Prozent. Mit dem beabsichtigten Verkauf des Chemiegeschäfts wird sich Lonza fortan nur noch auf diesen Bereich konzentrieren.

Das in der Sparte "Specialty Ingredients" zusammengefasste Chemiegeschäft, hergestellt werden unter anderem Desinfektions- oder Holzkonservierungsmittel, wird laut Lonza wohl noch im ersten Quartal 2021 verkauft. Hier sank der Umsatz um 3,4 Prozent auf 1,68 Milliarden Franken, während der operative Gewinn um 12,6 Prozent auf 322 Millionen zunahm. Die entsprechend Marge lag bei 19,2 Prozent.

Die "neue" Lonza soll ohne Chemiesparte deutlich schneller wachsen und mehr Gewinn abwerfen als die bisherige Firma. Bis 2023 peilt das Unternehmen ein zweistelliges Umsatzwachstum und die Betriebsgewinnmarge soll auf 33 bis 35 Prozent steigen.

Auf dem Weg dorthin stellt Lonza für das Jahr 2021 ein Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen im tiefen zweistelligen Prozentbereich in Aussicht. Die Core-EBITDA-Marge soll im Einklang mit den Mittelfristzielen 2023 bei etwa 33 bis 35 Prozent liegen.

Lonza-Aktien haben nach Jahreszahlen keine leichten Stand

Lonza-Aktien werden am Mittwoch nach den Jahreszahlen eher gemieden und sind sogar einer der grössten Verlierer unter den Blue Chips. In den ersten Reaktionen wird dem Konzern von Analysten zwar ein mehr oder weniger solider Zahlenkranz für 2020 bescheinigt, so recht überzeugt wirken die Experten allerdings nicht - auch nicht vom Ausblick.

Zuletzt fallen Lonza-Aktien als schwächster Blue Chip an der SIX um 4,3 Prozent zurück auf 574,20 Franken.

Gerade bei den Margenvorgaben für das neue Geschäftsjahr wolle sich das Unternehmen noch nicht so richtig festlegen, monieren die Experten. Stattdessen verweist Lonza auf die Mittelfristziele 2023. Auch in Puncto Verkauf von Specialty Ingredients hatten sich die Analysten offenbar mehr erhofft.

Analyst James Quigley von Morgan Stanley geht davon aus, dass die derzeitigen Konsensschätzungen um etwa 3 Prozent nach unten angepasst werden dürften. Gerade in der zweiten Jahreshälfte habe Lonza beim Core-EBITDA die Erwartungen nicht ganz erfüllen können, so seine Begründung. Zudem seien in der Mitteilung auch keine klärenden Angaben zum erwarteten Vorteil aus der Moderna-Kooperation zu finden gewesen. Ein Thema, das viele Investoren aber stark interessieren dürfte.

Lonza ermittelt Auswahl an möglichen LSI-Käufern

Der Pharmazulieferer Lonza treibt den Verkauf seiner Chemiesparte voran. Das Unternehmen habe nach ersten Interessensbekundungen von potenziellen Käufern im Jahr 2020 nun eine engere Auswahl von Bietern ermittelt, erklärte das Unternehmen am Mittwoch.

Den seit dem Sommer vorangetriebenen Verkauf des Geschäfts mit Spezialchemikalien stellt Lonza nun für das erste Quartal 2021 in Aussicht. Die Devestition werde es Lonza ermöglichen, sich auf das Healthcare-Kerngeschäft zu konzentrieren, hiess es weiter.

Bereits im Vorfeld hatte sich Lonza eine neue Organisationsstruktur verpasst, die nun per 1. Januar in Kraft getreten sei. Lonzas Geschäft ist nun in vier Hauptdivisionen gegliedert. Im Zuge der Reorganisation werden zudem Claude Dartiguelongue, Gordon Bates und Jean-Christophe Hyvert neu in die Geschäftsleitung des Unternehmens berufen.

