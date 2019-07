Lonza schliesst Kapazitätsausbau am Standort in Florida ab

Basel (awp) - Lonza hat 15 Millionen Dollar in den Ausbau seines Standorts in Tampa im US-Bundesstaat Florida investiert. Die Erweiterung der Entwicklung- und Fertigungskapazitäten für feste orale Dosierungsformen sei abgeschlossen, meldete der Pharmazulieferer am Dienstagabend.

Als Teil des mehrjährigen Investments verfüge der Standort unter anderem nun über ein neu ausgestattetes Labor für Produktentwicklung und Qualitätskontrolle mit 13 Verarbeitungs- und zwei neuen Verpackungslinien. Dazu kämen neue Herstellungseinrichtungen. Weiter seien auch die Reinraumanlagen ausgebaut und renoviert worden.

In der erweiterten Anlage können unter anderem Pulver in Kapseln oder in Flaschen für die Mikrodosierung in Frühphasenstudien entwickelt werden. Die Fertigung umfasst Tabletten und verschiedene Kapselprodukte.

tt/cf