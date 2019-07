Lonza-Papiere nach soliden Halbjahreszahlen auf Allzeithoch

Bern (awp) - Die Aktien des Spezialchemieunternehmens Lonza reagieren am Mittwoch positiv auf die veröffentlichten Halbjahreszahlen und knüpfen damit an die Kursrekorde der Vortage an. Der Pharmazulieferer hat solide Zahlen vorgelegt, die von den Analysten als insgesamt leicht positiv gewertet werden.

Um 09.40 Uhr gewinnen Lonza 1,8 Prozent auf 350,30 Franken. Damit hatte die Aktie eine neue Bestmarke gesetzt. Der Gesamtmarkt (SMI) notiert aktuell unverändert.

Insbesondere dank IFRS 16 sei die Core-EBITDA-Marge besser ausgefallen als erwartet, schreibt der Analyst der ZKB in einem Kommentar. Rein operativ sei die Margenentwicklung auf Gruppenebene in etwa in den Erwartungen. Die Umsatzentwicklung bei Pharma, Biotech & Nutrition sei erfreulich gewesen, was ein positives Zeichen für die weitere Entwicklung der Gruppe darstelle.

Die Analystin von Baader Helvea wertet insbesondere die Margenverbesserung im Spezialitäten-Geschäft positiv. Dies sei trotz negativer Umsatzeffekte erreicht worden und belege die Widerstandsfähigkeit und die Wirksamkeit der Kosten-Massnahmen. Die bestätigte Guidance signalisiere eine Verlangsamung im zweiten Halbjahr. Die unter den Prognosen ausgefallenen Werte beim Gewinn pro Aktie könnte in Senkungen der Schätzungen resultieren.

Auch bei Vontobel wird die Profitabilität bei Speciality Ingredients positiv hervorgehoben. Die Halbjahreszahlen seinen ein positiver Schritt in Richtung der 2022-Ziele, heisst es dort.

yr/uh