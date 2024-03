Lonza kauft Roche-Werk in den USA für 1,2 Mrd USD und erhöht Wachstumsziel

Von Andrea Figueras

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Pharmakonzern Roche trennt sich von einer Produktionsstätte in den USA. Lonza übernimmt das Werk in Kalifornien nach eigenen Angaben für 1,2 Milliarden US-Dollar in bar. Der ebenfalls in der Schweiz ansässige Chemiekonzern will damit das Wachstum seiner Sparte Biologics stärken. Lonza hob sein mittelfristiges Umsatzziel für 2024 bis 2026 an.

Lonza erwartet nun ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 12 bis 15 Prozent zu konstanten Wechselkursen. Bislang war der Konzern von 11 bis 13 Prozent ausgegangen. Die restlichen Ziele bleiben bestehen. Der Deal mit Roche soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden.

Lonza will rund 500 Millionen Franken in das Werk investieren, das zur Roche-Tochter Genentech gehört. Rund 750 Mitarbeiter werden übernommen. Die Roche-Produkte wird Lonza im Rahmen einer mittelfristigen festen Volumenvereinbarung zunächst weiter bereitstellen. Nach und nach wird diese Vereinbarung jedoch auslaufen.

March 20, 2024 03:10 ET (07:10 GMT)