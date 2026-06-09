Lonza ernennt Hans Trees zum Kommunikationschef

Basel (awp) - Der Basler Pharmazulieferer Lonza hat Hans Trees per Anfang September 2026 zum globalen Kommunikationschef und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung ernannt. Er folgt auf David Carter, der die Funktion seit 2019 innehatte.

Trees kommt von Roche, wo er zuletzt als Global Head of External Engagement tätig war, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Pharmazulieferer gewinne damit einen Manager mit Erfahrung in Kommunikation, Strategie und Führungsfunktionen in globalen Organisationen.

awp-robot/tp/ra