Lonza-Aktien mit Erholungsversuch nach gestrigem Kursrutsch

Der am Vortag bekanntgegebene Führungswechsel wurde von den Märkten und auch den Medien sehr kritisch kommentiert. Immerhin war es der vierte Wechsel an der operativen Spitze seit 2019, wobei VR-Präsident Albert Baehny nun schon zum zweiten Mal interimistisch einspringt.

An der SIX ziehen Lonza-Aktien am Dienstag zeitweise um 2,40 Prozent auf 434,50 Franken an. Die Lonza-Aktie liegt nach dem Desaster des Vortages nun aber auch auf Jahressicht im Minus. Und bereits im Vorjahr büssten die Titel über 40 Prozent an Wert ein. Am Vortag markierten die Papiere ein Mehrjahrestief bei 424,60 Franken.

Die Investoren hätten weiteres Vertrauen verloren, heisst es dazu etwa in einem Kommentar von Rahn&Bodmer. Verbunden damit sei auch eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich möglicher operationeller Probleme.

Die Bank weist gleichzeitig darauf hin, dass mit dem Einbruch vom Vortag auch die Tiefstkurse des Vorjahres unterschritten wurden. Aus charttechnischer Sicht sorge deshalb die Annäherung an die mental wichtige Marke von 400 Franken je Aktien für Verunsicherung, auch wenn Lonza nach wie vor eine hohe Anlagequalität aufweise.

Zürich (awp)